31.10.2019, 00:15

ФОТО: Знаменитая биатлонистка восхитила фанатов своим телом


EST
Lisa Vittozzi
Lisa VittozziFoto: Instagram

Неоднократный призер чемпионатов мира по биатлону Лиза Виттоцци накануне зимнего сезона восхитила поклонников откровенным кадром.

24-летняя итальянка выложила в своем "Инстаграме" обнаженное фото из ванной. "Я расслабляю свое тело и разум за месяц до старта нового сезона", - такой подписью сопроводила Виттоцци этот снимок.

"Ангел", "Богиня", "Красота", - такими восторженными отзывами прокомментировали поклонники биатлонистки откровенный кадр из ванной комнаты.

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Публикация от Lisa Vittozzi (@lisa_vittozzi)

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