ФОТО: Знаменитая биатлонистка восхитила фанатов своим телом

24-летняя итальянка выложила в своем "Инстаграме" обнаженное фото из ванной. "Я расслабляю свое тело и разум за месяц до старта нового сезона", - такой подписью сопроводила Виттоцци этот снимок.

"Ангел", "Богиня", "Красота", - такими восторженными отзывами прокомментировали поклонники биатлонистки откровенный кадр из ванной комнаты.