ФОТО: Знаменитая биатлонистка восхитила фанатов своим телом
Неоднократный призер чемпионатов мира по биатлону Лиза Виттоцци накануне зимнего сезона восхитила поклонников откровенным кадром.
Неоднократный призер чемпионатов мира по биатлону Лиза Виттоцци накануне зимнего сезона восхитила поклонников откровенным кадром.
24-летняя итальянка выложила в своем "Инстаграме" обнаженное фото из ванной. "Я расслабляю свое тело и разум за месяц до старта нового сезона", - такой подписью сопроводила Виттоцци этот снимок.
"Ангел", "Богиня", "Красота", - такими восторженными отзывами прокомментировали поклонники биатлонистки откровенный кадр из ванной комнаты.
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