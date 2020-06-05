ФОТО: Знаменитая биатлонистка показала свою грудь

Поклонники чешской спортсменки оценили смелый наряд некогда первой красавицы мирового биатлона, наградив ее комплиментами.

По официальной версии, Коукалова завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, однако в ряде стран ее неожиданный уход в расцвете сил, породил некоторые подозрения.

За свою карьеру Коукалова выиграла 23 гонки на этапах Кубка мира (17 личных + 6 эстафетных). На Олимпиаде-2014 в Сочи она завоевала две серебряные медали, а в 2016 году стала обладательницей Кубка мира.