ФОТО: Знаменитая биатлонистка показала свою грудь

Знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая год назад спортивную карьеру в 29-летнем возрасте, решила напомнить о себе. В своем "Инстаграме" двукратная чемпионка мира выложила фото, на котором она запечатлена в платье с очень глубоким декольте.
Поклонники чешской спортсменки оценили смелый наряд некогда первой красавицы мирового биатлона, наградив ее комплиментами.
По официальной версии, Коукалова завершила карьеру из-за проблем со здоровьем, однако в ряде стран ее неожиданный уход в расцвете сил, породил некоторые подозрения.
За свою карьеру Коукалова выиграла 23 гонки на этапах Кубка мира (17 личных + 6 эстафетных). На Олимпиаде-2014 в Сочи она завоевала две серебряные медали, а в 2016 году стала обладательницей Кубка мира.
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