ФОТО | В "Тондираба" проходит ЧМ по фигурному катанию среди юниоров. На входе людям измеряют температуру. Многие в масках(3)
Со 2 по 8 марта 2020 года в таллиннском ледовом холле "Тондираба" проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Читатель Delfi сообщил, что тема коронавируса не обошла стороной и это мероприятие и на входе людям измеряют температуру.
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