03.03.2020, 12:16

ФОТО | В "Тондираба" проходит ЧМ по фигурному катанию среди юниоров. На входе людям измеряют температуру. Многие в масках

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ФОТО | В "Тондираба" проходит ЧМ по фигурному катанию среди юниоров. На входе людям измеряют температуру. Многие в масках
Delfi lugeja

Со 2 по 8 марта 2020 года в таллиннском ледовом холле "Тондираба" проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Читатель Delfi сообщил, что тема коронавируса не обошла стороной и это мероприятие и на входе людям измеряют температуру.

"Здесь на входе измеряют температуру и половина людей в масках", - сообщил читатель и приложит фотографию.

Как сообщается на сайте организатора, в соревнованиях принимают участие лучшие фигуристы как минимум из более чем 40 мира.

Эстонские спортсмены представлены в женском и мужском одиночном разряде, а также в танцах на льду.

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