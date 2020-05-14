ФОТО: Угодившая в скандал Келли Сильдару прервала молчание
18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару, угодившая в скандал с разделом семейного имущества, прервала молчание и опубликовала в "Инстаграме" интересное сообщение.
18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару, угодившая в скандал с разделом семейного имущества, прервала молчание и опубликовала в "Инстаграме" интересное сообщение.
"Не забывайте оставаться здоровыми", - такой подписью сопроводила спортсменка фото, автором которого является ее возлюбленный и тренер Михкель Устав. На снимке чемпионка мира демонстрирует свои накачанные мышцы живота.
Пару дней назад стало известно о распаде лыжной семьи Сильдару и разделе имущества. На одной стороне - отец Тынис и младший сын Хенри, на другой - Келли и мама Лилиан.
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