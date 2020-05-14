ФОТО: Угодившая в скандал Келли Сильдару прервала молчание

"Не забывайте оставаться здоровыми", - такой подписью сопроводила спортсменка фото, автором которого является ее возлюбленный и тренер Михкель Устав. На снимке чемпионка мира демонстрирует свои накачанные мышцы живота.

Пару дней назад стало известно о распаде лыжной семьи Сильдару и разделе имущества. На одной стороне - отец Тынис и младший сын Хенри, на другой - Келли и мама Лилиан.