14.05.2020, 18:55

ФОТО: Угодившая в скандал Келли Сильдару прервала молчание


Kroonika
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Presidendi vastuvõtu külalised fotoseina ees
Presidendi vastuvõtu külalised fotoseina eesFoto: Rauno Volmar

18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару, угодившая в скандал с разделом семейного имущества, прервала молчание и опубликовала в "Инстаграме" интересное сообщение.

"Не забывайте оставаться здоровыми", - такой подписью сопроводила спортсменка фото, автором которого является ее возлюбленный и тренер Михкель Устав. На снимке чемпионка мира демонстрирует свои накачанные мышцы живота.

Пару дней назад стало известно о распаде лыжной семьи Сильдару и разделе имущества. На одной стороне - отец Тынис и младший сын Хенри, на другой - Келли и мама Лилиан.

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