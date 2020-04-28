ФОТО: Старый дом Андруса Веэрпалу, который осложнил жизнь соседке

Как сообщалось ранее, лыжная семья обнесла земельный участок с домом забором, поставила электроизгородь, которая ограничивает передвижение животных, а также установила шлагбаум - это устройство перегородило единственную дорогу, по которой ходят проживающая по соседству художница Яна Валге и ее пятеро детей.

Художница опасается, что будет, если большой семье потребуется неотложная помощь? Смогут ли скорая помощь, полиция и пожарные проехать к ее дому из-за этих барьеров?

Спор вокруг установленного на дороге шлагбаума - чисто юридический, поскольку волость Антсла в свое время допустила ошибку при обмере земли.

Семейство знаменитого лыжника хочет построить в Вырумаа центр лыжного туризма. С этим проектом больше связана 23-летняя дочь олимпийского чемпиона Анетте Веэрпалу (одна из собственников земельного участка в Ваабина) и ее спутник жизни биатлонист Тарви Сикк.

По словам дочери Веэрпалу, шлагбаум был установлен не для запугивания соседей, а для защиты имущества от посторонних. К тому же у художницы есть ключ от шлагбаума.