ФОТО: Старый дом Андруса Веэрпалу, который осложнил жизнь соседке

Семья двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Андруса Веэрпалу несколько лет назад приобрела в деревне Ваабина Выруского уезда дом - старое здание школы.
Как сообщалось ранее, лыжная семья обнесла земельный участок с домом забором, поставила электроизгородь, которая ограничивает передвижение животных, а также установила шлагбаум - это устройство перегородило единственную дорогу, по которой ходят проживающая по соседству художница Яна Валге и ее пятеро детей.
Художница опасается, что будет, если большой семье потребуется неотложная помощь? Смогут ли скорая помощь, полиция и пожарные проехать к ее дому из-за этих барьеров?
Спор вокруг установленного на дороге шлагбаума - чисто юридический, поскольку волость Антсла в свое время допустила ошибку при обмере земли.
Семейство знаменитого лыжника хочет построить в Вырумаа центр лыжного туризма. С этим проектом больше связана 23-летняя дочь олимпийского чемпиона Анетте Веэрпалу (одна из собственников земельного участка в Ваабина) и ее спутник жизни биатлонист Тарви Сикк.
По словам дочери Веэрпалу, шлагбаум был установлен не для запугивания соседей, а для защиты имущества от посторонних. К тому же у художницы есть ключ от шлагбаума.
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