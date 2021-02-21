ФОТО | Стартовал 47-й Тартуский лыжный марафон

В воскресенье стартовало самое ожидаемое зимнее спортивное событие в Эстонии — 47-й Тартуский лыжный марафон. Он проходит в неординарных условиях, зрители на соревнования не допускаются.
На полную дистанцию (63 км) лыжники ушли в 9.00 со старта в Отепя. На укороченную (31 км) старт дадут в 12.30 в Арула.
Решением правительства число участников было ограничено 4000 для полной дистанции и 2000 — для укороченной.
В марафоне впервые принимает участие президент ЭР Керсти Кальюлайд.
Для снижения рисков в условиях пандемии COVID-19 зрители в этом году на Тартуский марафон не допускаются.
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