ФОТО | Стартовал 47-й Тартуский лыжный марафон

На полную дистанцию (63 км) лыжники ушли в 9.00 со старта в Отепя. На укороченную (31 км) старт дадут в 12.30 в Арула.

Решением правительства число участников было ограничено 4000 для полной дистанции и 2000 — для укороченной.

В марафоне впервые принимает участие президент ЭР Керсти Кальюлайд.

Для снижения рисков в условиях пандемии COVID-19 зрители в этом году на Тартуский марафон не допускаются.