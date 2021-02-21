21.02.2021, 08:39

ФОТО | Стартовал 47-й Тартуский лыжный марафон

 (12)
EST 21
Galerii: 15 pilti
Foto: Anni Õnneleid

В воскресенье стартовало самое ожидаемое зимнее спортивное событие в Эстонии — 47-й Тартуский лыжный марафон. Он проходит в неординарных условиях, зрители на соревнования не допускаются.

На полную дистанцию (63 км) лыжники ушли в 9.00 со старта в Отепя. На укороченную (31 км) старт дадут в 12.30 в Арула.

Решением правительства число участников было ограничено 4000 для полной дистанции и 2000 — для укороченной.

В марафоне впервые принимает участие президент ЭР Керсти Кальюлайд.

Для снижения рисков в условиях пандемии COVID-19 зрители в этом году на Тартуский марафон не допускаются.

Читайте также: