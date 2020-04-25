ФОТО: Сексуальна до невозможности. Туктамышева нашла нового парня?

25.04.2020, 21:40ФОТО: Сексуальна до невозможности. Туктамышева нашла нового парня? rus.delfi.ee EST Elizaveta TuktamyshevaFoto: Geoff Robins, AFP Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает приковывать к себе внимание публики. Чемпионка мира 2015 года в своем "Инстаграме" поделилась фотографией в красном брючном костюме. "Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов", — так подписала фотографию 23-летняя Туктамышева. View this post on Instagram Брючный костюм - это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов ❤️ ⠀ Pantsuit is always about love. Red colour leaves no chances. ❤️ A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) on Apr 24, 2020 at 8:11am PDT Ранее у Туктамышевой были отношения с одиночником Андреем Лазукиным - автором нашумевшей фотографии на балконе кипрского отеля. Но недавно они расстались. После расставания Лазукин удалил из "Инстаграма" все фото бывшей возлюбленной. Elizaveta Tuktamysheva Foto: instagram.com/lazukin Подписаться Share Tweet Читайте также:ФОТО: Бойфренд Туктамышевой выложил откровенный снимок... (27) Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса? Раскрыты последствия COVID-19: вирусолог не стал молчать Ученые спрогнозировали дату, когда эпидемия пойдет на спад
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