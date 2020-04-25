ФОТО: Сексуальна до невозможности. Туктамышева нашла нового парня?

"Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов", — так подписала фотографию 23-летняя Туктамышева.

Ранее у Туктамышевой были отношения с одиночником Андреем Лазукиным - автором нашумевшей фотографии на балконе кипрского отеля. Но недавно они расстались. После расставания Лазукин удалил из "Инстаграма" все фото бывшей возлюбленной.

Elizaveta Tuktamysheva Foto: instagram.com/lazukin