25.04.2020, 21:40

ФОТО: Сексуальна до невозможности. Туктамышева нашла нового парня?


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Elizaveta Tuktamysheva
Elizaveta TuktamyshevaFoto: Geoff Robins, AFP

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает приковывать к себе внимание публики. Чемпионка мира 2015 года в своем "Инстаграме" поделилась фотографией в красном брючном костюме.

"Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов", — так подписала фотографию 23-летняя Туктамышева.

Ранее у Туктамышевой были отношения с одиночником Андреем Лазукиным - автором нашумевшей фотографии на балконе кипрского отеля. Но недавно они расстались. После расставания Лазукин удалил из "Инстаграма" все фото бывшей возлюбленной.

Elizaveta Tuktamysheva Foto: instagram.com/lazukin
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