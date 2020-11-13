ФОТО: Проживающий в Эстонии знаменитый финн продает дом за 630 000 евро

43-летний Паландер (победитель чемпионата мира 1999 года по горнолыжному спорту) сказал финскому изданию Ilta-Sanomat, что не хочет комментировать продажу недвижимости.

Дом был построен на севере Финляндии в 2008 году, его площадь - 260 квадратных метров. В доме три спальни, к жилому зданию примыкает трехместный гараж и баня с видом на реку (ФОТО).

Паландер продает в родном городе дом давно, но пока не может найти покупателя. В 2011 году финский спортсмен вместе с супругой купил мызу Онтика в Ида-Вирумаа.