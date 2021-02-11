ФОТО: Очень сексуальна. Чемпионка мира разделась для Playboy

30-летняя спортсменка пояснила, почему она согласилась позировать в эротическом журнале для мужчин:

"Жизнь - как сборник стихов, поэтому мы должны наполнять ее красивыми историями. Playboy дал мне возможность для создания вечных образов - это незабываемая история".

Немецкая прыгунья добавила, что с помощью о Playboy надеется сделать хорошую рекламу женским прыжкам на лыжах с трамплина.