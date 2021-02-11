11.02.2021, 22:00
ФОТО: Очень сексуальна. Чемпионка мира позирует на обложке Playboy
Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина на лыжах в командных турнирах Юлиане Зайфарт попала на обложку журнала Playboy.
Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина на лыжах в командных турнирах Юлиане Зайфарт попала на обложку журнала Playboy.
30-летняя спортсменка пояснила, почему она согласилась позировать в эротическом журнале для мужчин:
"Жизнь - как сборник стихов, поэтому мы должны наполнять ее красивыми историями. Playboy дал мне возможность для создания вечных образов - это незабываемая история".
Немецкая прыгунья добавила, что с помощью о Playboy надеется сделать хорошую рекламу женским прыжкам на лыжах с трамплина.
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