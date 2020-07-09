09.07.2020, 16:30
ФОТО: Кристина Шмигун-Вяхи помогает земледельцам собирать урожай
Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.
Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.
В нынешнее сложное время, когда сказывается нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, прославленная лыжница отправилась на сбор малины в фирму Aran Farming в Тартумаа.
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