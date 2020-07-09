09.07.2020, 16:30

ФОТО: Кристина Шмигун-Вяхи помогает селянам собирать ягоды

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Kristina Šmigun-Vähi
Kristina Šmigun-Vähi Foto: Priit Simson

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.

В нынешнее сложное время, когда сказывается нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, прославленная лыжница отправилась собирать малину на поля фирмы Aran Farming в Тартумаа.

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