ФОТО: Кристина Шмигун-Вяхи помогает селянам собирать ягоды

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.
В нынешнее сложное время, когда сказывается нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, прославленная лыжница отправилась собирать малину на поля фирмы Aran Farming в Тартумаа.
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