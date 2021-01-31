ФОТО: Кийбус и Селевко-старший защитили чемпионские титулы
В ледовом холле "Тондираба" завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию. Чемпионские титулы сохранили за собой Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко
В ледовом холле "Тондираба" завершился чемпионат Эстонии по фигурному катанию. Чемпионские титулы сохранили за собой Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко
18-летняя Эва-Лотта Кийбус после первого дня занимала третье место, но произвольную программу она откатала лучше все. Подопечная Анны Леванди второй год подряд выиграла чемпионат Эстонии - 176,80. Занявшая второе место Герли Линнамяэ уступила победительнице 0,31 балла.
Лидировавшая после короткой программы Кристина Шкулета-Громова показала в произвольной программе лишь четвертый результат и стала бронзовым призером - 164,48.
В мужском одиночном разряде, как и год назад, победил Александр Селевко - 226,55. Серебряным призером стал Арлет Леванди - 198,64. Лидировавший после короткой программы Михаил Селевко удостоен бронзовой медали - 187,25.
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