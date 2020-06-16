16.06.2020, 15:20
ФОТО: Келли Сильдару представила нового члена семьи
18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару представила на своей странице в "Инстаграме" нового члена семьи.
18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару представила на своей странице в "Инстаграме" нового члена семьи.
Знакомьтесь с моим лучшим новым другом Кирой!" - такую подпись к совместному фото с щенком хаски сделала чемпионка мира.
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