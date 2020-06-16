16.06.2020, 15:20

ФОТО: Келли Сильдару представила нового члена семьи


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Presidendi vastuvõtu külalised fotoseina ees
Kelly Sildaru ja Mihkel Ustav presidendi vastuvõtul.Foto: Rauno Volmar

18-летняя лыжница-фристайлистка Келли Сильдару представила на своей странице в "Инстаграме" нового члена семьи.

Знакомьтесь с моим лучшим новым другом Кирой!" - такую подпись к совместному фото с щенком хаски сделала чемпионка мира.

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