ФОТО: Келли Сильдару наслаждается снегом в Альпах

Чемпионка мира к новому зимнему сезону готовится во Французских Альпах на высоте 3200 метров. "Кто-то счастлив вернуться на снег", - такой подписью сопроводила сообщение в "Инстаграме" 18-летняя спортсменка.

По словам Сильдару, если не произойдет форс-мажора, то первый старт в новом сезоне состоится у нее в октябре-ноябре.

Напомним, что в ходе минувшего зимнего сезона фристайлистка неожиданно сменила тренера. Вместо отца ее теперь готовит к стартам бойфренд Михкель Устав. К тому же достоянием широкой общественности стал скандал с разделом имущества и денежных средств в лыжной семье.