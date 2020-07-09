09.07.2020, 23:10

ФОТО: Келли Сильдару наслаждается снегом в Альпах


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Kelly Sildaru X-Games Aspen 2020 Slopestyle autasustamine
Kelly Sildaru pargisõidu autasustamisel.Foto: Argo Ingver

Сильнейшая эстонская фристайлистка Келли Сильдару после коронавирусной паузы приступила к тренировкам снегу.

Чемпионка мира к новому зимнему сезону готовится во Французских Альпах на высоте 3200 метров. "Кто-то счастлив вернуться на снег", - такой подписью сопроводила сообщение в "Инстаграме" 18-летняя спортсменка.

По словам Сильдару, если не произойдет форс-мажора, то первый старт в новом сезоне состоится у нее в октябре-ноябре.

Напомним, что в ходе минувшего зимнего сезона фристайлистка неожиданно сменила тренера. Вместо отца ее теперь готовит к стартам бойфренд Михкель Устав. К тому же достоянием широкой общественности стал скандал с разделом имущества и денежных средств в лыжной семье.

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