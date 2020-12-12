12.12.2020, 05:00

ФОТО и ВИДЕО: Эстонские моржи установили в Таллинне мировой рекорд

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Taliujumine Noblessneris Foto: Ilmar Saabas

В столичном порту Ноблесснер 505 любителей зимнего плавания проплыли 25-метровую дистанцию, установив тем самым неофициальный мировой рекорд в эстафете.

Предыдущее достижение - 250 участников в эстафете - принадлежало финским любителям зимнего плавания.

12 декабря в бассейне порта Ноблесснер моржи разыграют медали чемпионата Эстонии на восьми различных дистанциях.

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