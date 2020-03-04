ФОТО | Хороший старт! Селевко занял четвертое место в короткой программе

Лидирует после короткой программы японец Юма Кагияма (85.82), опередивший россиянина Андрея Мозалева (84.31) и американца Эндрю Торгашева (81.50).

Произвольную программу одиночники будут выполнять в "Тондираба" 6 марта.

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