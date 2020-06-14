14.06.2020, 07:00

ФОТО: Глебова впервые показала свою дочку. Растет будущая фигуристка?


EST
Jelena Glebova 2014
Foto: Martin Dremljuga

Многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова впервые показала широкой публике свою дочку Милу.

Директор ледового холла "Тондираба" стала мамой в середине апреля. Накануне своего дня рождения Глебова выложила в "Инстаграме" два снимка маленькой дочки.

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