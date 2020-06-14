14.06.2020, 07:00
ФОТО: Глебова впервые показала свою дочку. Растет будущая фигуристка?
Многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова впервые показала широкой публике свою дочку Милу.
Многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова впервые показала широкой публике свою дочку Милу.
Директор ледового холла "Тондираба" стала мамой в середине апреля. Накануне своего дня рождения Глебова выложила в "Инстаграме" два снимка маленькой дочки.
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