25.08.2020, 03:35
ФОТО: Фигуристка расстегнула нараспашку рубашку
22-летняя фигуристка Кайлани Крейн восхитила своих поклонников серией фотографией с расстегнутой рубашкой.
22-летняя фигуристка Кайлани Крейн восхитила своих поклонников серией фотографией с расстегнутой рубашкой.
Многократная чемпионка Австралии похвасталась новым ожерельем и выложила снимки в "Инстаграм".
Крейн неоднократно выступала в Таллинне. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она заняла 17-е место.
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