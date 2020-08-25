25.08.2020, 03:35

ФОТО: Фигуристка расстегнула нараспашку рубашку


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ФОТО: Фигуристка расстегнула нараспашку рубашку
Kailani CraineAFP

22-летняя фигуристка Кайлани Крейн восхитила своих поклонников серией фотографией с расстегнутой рубашкой.

Многократная чемпионка Австралии похвасталась новым ожерельем и выложила снимки в "Инстаграм".

Крейн неоднократно выступала в Таллинне. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она заняла 17-е место.

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