ФОТО: Фигуристка Липницкая впервые показала мужа и дочку
Известная российская фигуристка Юлия Липницкая сообщила, что ее дочери исполнился месяц.
Известная российская фигуристка Юлия Липницкая сообщила, что ее дочери исполнился месяц.
Как выяснилось, победительница командного турнира Олимпиады-2014 в Сочи стала мамой еще 29 июня. Спутником жизни 22-летней спортсменки является бывший фигурист Владислав Тарасенко.
"Каталина. Нам сегодня месяц", — такое сообщение оставила Липницкая в "Инстаграме", выложив совместное фото с мужем и новорожденной.
Липницкая провела по сути один полноценный сезон во взрослом фигурном катании, выиграв чемпионат Европы, золото командного турнира Олимпиады и серебро чемпионата мира. Подопечной Этери Тутберидзе было тогда 15 лет.
Миллионам любителей спорта запомнилась произвольная программа Липницкой олимпийского сезона "Список Шиндлера", где она воплотила образ девочки в красном пальто.
Спортивную карьеру уроженка Екатеринбурга завершила в сентябре 2017 года из-за травм и анорексии.
Юлия Липницкая (произвольная программа - сезон 2013/2014)
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