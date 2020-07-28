ФОТО: Фигуристка Липницкая впервые показала мужа и дочку

Как выяснилось, победительница командного турнира Олимпиады-2014 в Сочи стала мамой еще 29 июня. Спутником жизни 22-летней спортсменки является бывший фигурист Владислав Тарасенко.

"Каталина. Нам сегодня месяц", — такое сообщение оставила Липницкая в "Инстаграме", выложив совместное фото с мужем и новорожденной.

Липницкая провела по сути один полноценный сезон во взрослом фигурном катании, выиграв чемпионат Европы, золото командного турнира Олимпиады и серебро чемпионата мира. Подопечной Этери Тутберидзе было тогда 15 лет.

Миллионам любителей спорта запомнилась произвольная программа Липницкой олимпийского сезона "Список Шиндлера", где она воплотила образ девочки в красном пальто.

Спортивную карьеру уроженка Екатеринбурга завершила в сентябре 2017 года из-за травм и анорексии.

Юлия Липницкая (произвольная программа - сезон 2013/2014)

