29.07.2020, 18:55

ФОТО: Эстонский спортсмен стал жертвой воров в Норвегии

 (1)
EST
Kristjan Ilvese pressikonverents
Kristjan Ilves.Foto: Kiur Kaasik

Лучший двоеборец Эстонии Кристьян Ильвес стал жертвой воров в Норвегии. В Трондхейме у эстонского олимпийца украли велосипед.

О краже велосипеда Ильвес сообщил в "Инстаграме". Эстонский спортсмен попросил подписчиков сделать репост сообщения.

Ильвес уже второе лето тренируется со сборной Норвегии. Спортсмен надеялся на рост результатов в прошлом сезоне, но неудачное приземление в ноябре после прыжка с трамплина поставило крест на его надеждах.

Читайте также: