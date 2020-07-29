ФОТО: Эстонский спортсмен стал жертвой воров в Норвегии

Лучший двоеборец Эстонии Кристьян Ильвес стал жертвой воров в Норвегии. В Трондхейме у эстонского олимпийца украли велосипед.
О краже велосипеда Ильвес сообщил в "Инстаграме". Эстонский спортсмен попросил подписчиков сделать репост сообщения.
Ильвес уже второе лето тренируется со сборной Норвегии. Спортсмен надеялся на рост результатов в прошлом сезоне, но неудачное приземление в ноябре после прыжка с трамплина поставило крест на его надеждах.
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