09.07.2020, 16:30

ФОТО: Депутат Рийгикогу Шмигун-Вяхи помогает селянам собирать урожай

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Kristina Šmigun-Vähi
Kristina Šmigun-Vähi Foto: Priit Simson

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.

В нынешнее сложное время, когда сказывается нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, прославленная лыжница отправилась на сбор малины в фирму Aran Farming в Тартумаа.

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