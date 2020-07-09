ФОТО: Депутат Рийгикогу Шмигун-Вяхи помогает селянам собирать урожай

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи решила внести свой вклад в помощь земледельцам, отправившись собирать урожай.
В нынешнее сложное время, когда сказывается нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, прославленная лыжница отправилась на сбор малины в фирму Aran Farming в Тартумаа.
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Похороны Нурмагомедова: что происходило на прощальной церемонии
Новые способы обхода ограничений по провозу вещей в ручной клади
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?