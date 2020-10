ФОТО: Беби-бум в российском спорте. Еще одна фигуристка ждет ребенка

View this post on Instagram

Этот год выдался очень насыщенным. Несмотря на пандемию, для нас он стал по-настоящему особенным и волшебным☺️ ⠀ Мы старались до последнего сдержать в тайне мою беременность, но уже скрывать нет никакого смысла, многие уже и так догадались) ⠀ Спасибо большое за поздравления! Нам с @andreynevskiy99 очень приятно 😘🥰 Фотограф @tamilana.m Визажист @grigoriants_makeup