ФОТО: Беби-бум в российском спорте. Еще одна фигуристка ждет ребенка

Спутником жизни 22-летней Погорилой является выступавший за Латвию 27-летний российский танцор Андрей Невский. "Мы старались до последнего сдержать в тайне мою беременность, но уже скрывать нет никакого смысла, многие и так догадались", - сказала фигуристка.

На взрослом уровне Погорилая провела четыре полноценных сезона. В отличие от большинства сверстниц, у нее был свой стиль - Погорилая запомнилась женственным катанием и яркими образами. Она трижды поднималась на пьедестал почета чемпионатов Европы (серебро и две бронзы) и становилась бронзовым призером мирового первенства.

В российском фигурном катании наблюдается настоящий беби-бум. В январе стала мамой олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных (ее спутником жизни является артист балета Сергей Полунин), летом родила дочку еще одна победительница командного турнира Олимпиады-2014 в Сочи Юлия Липницкая (ее муж - бывший фигурист Владислав Тарасенко).

Больше всех на семейном фронте из звезд российского спорта преуспела за последнее время знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева. 13-кратная чемпионка мира подарила хоккеисту башкирского клуба "Салават Юлаев" Дмитрию Кугрышеву уже двух дочек.