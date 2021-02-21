ФОТО | 47-й Тартуский лыжный марафон: победу праздновали эстонские лыжники(18)
В воскресенье стартовало самое ожидаемое зимнее спортивное событие в Эстонии — 47-й Тартуский лыжный марафон. Он проходит в неординарных условиях, зрители на соревнования не допускаются. У мужчин гонку выиграл Март Кевин Пыллусте, у женщин - Татьяна Маннима.
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Сколько зарабатывают, на чем ездят? Новые министры Эстонии
Шварценеггер прокомментировал смерть Юрия Власова
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки