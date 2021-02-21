ФОТО | 47-й Тартуский лыжный марафон: победу праздновали эстонские лыжники

На полную дистанцию (63 км) лыжники ушли в 9.00 со старта в Отепя. На укороченную (31 км) старт дадут в 12.30 в Арула.

Решением правительства число участников было ограничено 4000 для полной дистанции и 2000 — для укороченной.

В марафоне впервые принимает участие президент ЭР Керсти Кальюлайд.

Для снижения рисков в условиях пандемии COVID-19 зрители в этом году на Тартуский марафон не допускаются.

Марафон у мужчин выиграл Кевин Пыллусте (3:03.12,8), вторым пришел с отставанием в 29,5 сек Хенри Роос. На третьем месте Таави Кайв (+2.24,4).

Татьяна Маннима выиграла сорвенования в женском зачете (общее 19-е место): +14.46,1