ФОТО | 47-й Тартуский лыжный марафон: победу праздновали эстонские лыжники(14)
В воскресенье стартовало самое ожидаемое зимнее спортивное событие в Эстонии — 47-й Тартуский лыжный марафон. Он проходит в неординарных условиях, зрители на соревнования не допускаются. У мужчин гонку выиграл Кевин Пыллусте, у женщин - Татьяна Маннима.
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