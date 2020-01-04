04.01.2020, 20:15

ФОТО: 25-летняя звезда эстонского спорта влюбилась в 44-летнего бизнесмена

 (5)
EST
Presidendi vastuvõtt Roosiaias. Anne & Stiili lemmikud
Presidendi vastuvõtt Roosiaias. Anne & Stiili lemmikudFoto: Meisi Volt

Одна из самых красивых спортсменок Эстонии конькобежка Саския Алусалу и бизнесмен Марк Лутс нашли друг друга. 25-летняя Саския прежде никогда не приоткрывала завесу своей личной жизни. Теперь лучшая спортсменка Эстонии на зимней Олимпиаде-2018 признает, что она счастлива с 44-летним Марком.

Как пересеклись пути Марка и Саскии - пока не очень известно, но спортсменка говорит, что это могло произойти еще 12-13 лет назад, когда она заметила своего будущего спутника жизни.

Марк вырос в известной спортивной семье. Его отец много лет был директором Валгаской гимназии и тренировал легкоатлетов.

В совместном заявлении, направленном в журнал Kroonika, Саския и Марк отмечают, что хотят сохранить свежесть отношений до конца жизни. Как это получится, покажет время.

"Поднимите руки, кто не хочет любить и быть любимым! Мы рекомендуем всем сосредоточиться на внутреннем счастье, а не пытаться создать внешний образ. Счастье зависит не от того, что у нас есть, а от того, кто мы есть!" - говорят Марк и Саския.

Mark Luts Foto: Vallo Kruuser
Читайте также: