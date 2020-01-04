ФОТО: 25-летняя звезда эстонского спорта влюбилась в 44-летнего бизнесмена

Одна из самых красивых спортсменок Эстонии конькобежка Саския Алусалу и бизнесмен Марк Лутс нашли друг друга. 25-летняя Саския прежде никогда не приоткрывала завесу своей личной жизни. Теперь лучшая спортсменка Эстонии на зимней Олимпиаде-2018 признает, что она счастлива с 44-летним Марком.
Как пересеклись пути Марка и Саскии - пока не очень известно, но спортсменка говорит, что это могло произойти еще 12-13 лет назад, когда она заметила своего будущего спутника жизни.
Марк вырос в известной спортивной семье. Его отец много лет был директором Валгаской гимназии и тренировал легкоатлетов.
В совместном заявлении, направленном в журнал Kroonika, Саския и Марк отмечают, что хотят сохранить свежесть отношений до конца жизни. Как это получится, покажет время.
"Поднимите руки, кто не хочет любить и быть любимым! Мы рекомендуем всем сосредоточиться на внутреннем счастье, а не пытаться создать внешний образ. Счастье зависит не от того, что у нас есть, а от того, кто мы есть!" - говорят Марк и Саския.
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