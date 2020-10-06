Формат Кубка мира по биатлону претерпел серьезные изменения
Пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (ИБУ) внести серьезные изменения в расписание Кубка мира.
Пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (ИБУ) внести серьезные изменения в расписание Кубка мира.
Чтобы уменьшить риск заражения спортсменов и обслуживающего персонала, сокращено количество переездов. В нынешнем сезоне ИБУ будет проводить спаренные этапы в одном месте.
Если первоначально старт сезона планировался в финском Контиолахти, а затем стреляющие лыжники должны были переехать в шведский Эстерсунд, то теперь оба этапа пройдут в Финляндии. Затем биатлонистов ждут два спаренных этапа в Австрии и Германии.
Главный старт года чемпионата мира, как и планировалось, пройдет в феврале в словенской Поклюке.
Претерпел изменения и регламент Кубка мира. При подсчете итоговых результатов в личном и командном зачетах будут вычтены четыре худших результата (вместо двух ранее). Это временное изменение введено только на один сезон.
Также вводится темно-синяя майка. Ее будут носить лучшие спортсмены в возрасте до 25 лет.
Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20
1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)
2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)
3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)
4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)
5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)
6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)
7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)
8-й этап 26 февраля - 1 марта Пекин (Китай)
9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)
10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)
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