Формат Кубка мира по биатлону претерпел серьезные изменения

Чтобы уменьшить риск заражения спортсменов и обслуживающего персонала, сокращено количество переездов. В нынешнем сезоне ИБУ будет проводить спаренные этапы в одном месте.

Если первоначально старт сезона планировался в финском Контиолахти, а затем стреляющие лыжники должны были переехать в шведский Эстерсунд, то теперь оба этапа пройдут в Финляндии. Затем биатлонистов ждут два спаренных этапа в Австрии и Германии.

Главный старт года чемпионата мира, как и планировалось, пройдет в феврале в словенской Поклюке.

Претерпел изменения и регламент Кубка мира. При подсчете итоговых результатов в личном и командном зачетах будут вычтены четыре худших результата (вместо двух ранее). Это временное изменение введено только на один сезон.

Также вводится темно-синяя майка. Ее будут носить лучшие спортсмены в возрасте до 25 лет.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20

1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)

2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)

3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)

4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)

5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)

6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)

7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)

8-й этап 26 февраля - 1 марта Пекин (Китай)

9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)

10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)