Финская знаменитость в Эстонии : "Если оставить мызу пустой, воры все вынесут"

Онтика находится в 160 километрах от Таллинна. Самый крупный город в округе Нарва гораздо ближе - 60 километров.

"В Нарве очень большая проблема с наркотиками, - отметил в разговоре с Iltalehti Паландер. - Напрямую на нас это не влияет, поскольку Нарва находится от нас на приличном удалении. Но если мызу оставить на две недели пустой, то воры полностью обчистят ее. У нас камеры наблюдения и четыре собаки".

Паландер приобрел мызу Онтика в 2011 году примерно за 300 000 евро. Первоначально он рассчитывал обустроить там летний дом, но затем планы изменились - мыза обустроена для приема туристов.

"Когда мы купили мызу, то осмотрели другие близлежащие места. Они выглядели ужасно. Если бы в этом регионе уже было приличное жилье для туристов, мы бы не стали конкурировать", - сказала жена горнолыжника.

Калле и Рийна-Майя воспитывают трех детей. В 2007 году родилась Ода-София, в 2012 году на свет появились близнецы - Мона-Лиза и Ромео. Если в прошлые годы семья жила в Финляндии, то последний год они в основном находятся в Эстонии. Помимо Онтика, у Паландера еще два дома - в финском Торнио и французском Провансе.

Паландер прервал спортивную карьеру в 2011 году из-за травмы. Он становился чемпионом мира в слаломе (1999) и выиграл 14 этапов Кубка мира.