30.11.2019, 16:45

Финн Нисканен украл у норвежцев победу. Лучший эстонец на 79-м месте


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Iivo Niskanen
Iivo NiskanenFoto: Kai Pfaffenbach , Reuters/Scanpix

Во второй день финского этапа Кубка мира по лыжным гонкам победу на дистанции 15 км с раздельного старта одержал хозяин трассы Ийво Нисканен.

Лидера норвежской команды Йоханнеса Клэбо финн опередил на 13 секунд. Третьим был еще один норвежский гонщик Эмил Иверсен.

В гонке на 15 км классическим ходом принимали участие три эстонских лыжника. Лучшим из них стал Мартин Химма, занявший 79-е место среди 94 финишировавших участников ((+4.27,9).

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