Финн Нисканен украл у норвежцев победу. Лучший эстонец на 79-м месте

Лидера норвежской команды Йоханнеса Клэбо финн опередил на 13 секунд. Третьим был еще один норвежский гонщик Эмил Иверсен.

В гонке на 15 км классическим ходом принимали участие три эстонских лыжника. Лучшим из них стал Мартин Химма, занявший 79-е место среди 94 финишировавших участников ((+4.27,9).