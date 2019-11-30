30.11.2019, 16:45
Финн Нисканен украл у норвежцев победу. Лучший эстонец на 79-м месте
Во второй день финского этапа Кубка мира по лыжным гонкам победу на дистанции 15 км с раздельного старта одержал хозяин трассы Ийво Нисканен.
Во второй день финского этапа Кубка мира по лыжным гонкам победу на дистанции 15 км с раздельного старта одержал хозяин трассы Ийво Нисканен.
Лидера норвежской команды Йоханнеса Клэбо финн опередил на 13 секунд. Третьим был еще один норвежский гонщик Эмил Иверсен.
В гонке на 15 км классическим ходом принимали участие три эстонских лыжника. Лучшим из них стал Мартин Химма, занявший 79-е место среди 94 финишировавших участников ((+4.27,9).
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