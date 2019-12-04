Фигуристка Слуцкая вышла замуж и родила третьего ребенка

Еще накануне выхода программы 40-летняя Слуцкая проанонсировала ее в "Инстаграме", пообещав сюрпризы. В передаче двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы рассказала о рождении третьего ребенка - примерно месяц назад она родила дочку.

У Слуцкой подрастают 12-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара от первого брака с Сергеем Михеевым, с которым спортсменка развелась в 2016 году.

Слуцкая не любит афишировать свою личную жизнь. В прошлом году знаменитая фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, от которого она и родила третьего ребенка.