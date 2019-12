Фигуристка Слуцкая вышла замуж и родила третьего ребенка

View this post on Instagram

Друзья! Я очень долго молчала, но уже завтра, вы сможете узнать о моей счастливой жизни!) Смотрите душевный разговор с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1 в 11.45 Вас ждут сюрпризы😉😉😉 #иринаслуцкая #историяжизни #успех #разочарование #жизнь #счастье #любовь #новаяя #люблютебя #телевизор #телевидение #программа #ведущая #ведущий