Фигуристка Слуцкая вышла замуж и родила третьего ребенка

Очередной героиней программы "Судьба человека" на телеканале "Россия" стала знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая.
Еще накануне выхода программы 40-летняя Слуцкая проанонсировала ее в "Инстаграме", пообещав сюрпризы. В передаче двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы рассказала о рождении третьего ребенка - примерно месяц назад она родила дочку.
У Слуцкой подрастают 12-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара от первого брака с Сергеем Михеевым, с которым спортсменка развелась в 2016 году.
Слуцкая не любит афишировать свою личную жизнь. В прошлом году знаменитая фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, от которого она и родила третьего ребенка.
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