Фигуристка сборной России получила 10-летнее наказание

Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила 10-летний срок дисквалификации Сотсковой. Она отсчитывается с 6 апреля 2020 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Подделка документов

Впервые информация о дисквалификации Сотсковой появилась в сентябре прошлого года, но никто из официальных лиц тогда не спешил комментировать эту ситуацию.

Большой срок наказания Сотсковой связан с нарушением нескольких антидопинговых правил. Фигуристка обвинялась в подделке медицинской справки. Сообщалось также, что в одной из ее допинг-проб было обнаружено запрещенное вещество - по некоторым данным, это был фуросемид.

Неудачный брак с музыкантом

Беда, как говорят, не приходит одна. Летом прошлого года Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры, а осенью вышла замуж за музыкального продюссера. Однако брак 20-летней фигуристки с молодым композитором получился неудачным. Уже в январе российские СМИ сообщили о расставании пары.

Сотскова выигрывала международные турниры в Эстонии, Финляндии, Словакии. На Олимпиаде-2018 она была третьим номером российской команды после Алины Загитовой и Евгении Медведевой - Сотскова заняла в Пхенчхане 8-е место. На чемпионатах Европы уроженка Московской области два года подряд (2017, 2018) становилась четвертой.