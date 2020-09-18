Фигуристка сборной России получила 10 лет за подделку документов

В олимпийском сезоне 2017-2018, когда все следили за соперничеством Евгении Медведевой с Алиной Загитовой, подопечная Елены Буяновой (Водорезовой) была третьим номером сборной России и принимала участие во всех топ-турнирах - в Финале "Гран-при" (2-е место), чемпионате Европы (4-е место), Олимпиаде (8-е место) и чемпионате мира (8-е место).

По примеру Кабаевой

Однако следующий сезон у Сотсковой сложился неудачно. Сменив год назад тренера, повзрослевшая фигуристка решила перезапустить свою карьеру. Ничего хорошего из этой затеи не вышло, а минувшим летом Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры.

За что конкретно получила 10 лет дисквалификации Сотскова - точной информации нет. По данным Reuters, фигуристка сдала положительную допинг-пробу и попыталась оправдать наличие запрещенного препарата поддельными медицинскими документами.

По некоторым данным, в допинг-пробе фигуристки был обнаружен запрещенный препарат фуросемид, который используется для сгонки веса. В свое время на нем залетела знаменитая гимнастка Алина Кабаева.

Букет нарушений

У РБК – другие сведения: Сотскова, будучи действующей спортсменкой, пропустила три допинг-теста в течение 12 месяцев - за это следует дисквалификация. Пытаясь оправдать последний пропуск, фигуристка предоставила справку, которая оказалась недействительной.

А вот источники ТАСС дают комбинированную информацию: "Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. В одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество". То есть и пропуск тестов, и поддельный документ в оправдание, и положительная проба!

Сама Сотскова молчит, а в РУСАДА пока не могут раскрывать детали ее допинг-дела.