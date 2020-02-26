Фигуристка Наталья Забияко завершает спортивную карьеру в 25 лет

26 февраля в Москве пройдет гала-вечер фигурного катания, в котором выступит известная российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт. Для нее это будет прощальное выступление в профессиональном спорте.
На лед "ВТБ-Арены" выйдут как лучшие ученики Этери Тутберидзе (Алена Косторная, Анна Шербакова, Александра Трусова), так и лучшие пары Нины Мозер - Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Наталья Забияко/Александр Энберт.
Прощальный выход фигуристов Нынешний сезон дуэт Забияко/Траньков из-за болезни партнера вынужден был пропустить, а учитывая возраст спортсменов (Наталье 25 лет, Александру скоро исполнится 31 год) и наступление молодежи их дальнейшие перспективы выглядели очень туманно.
Наставник фигуристов Нина Мозер в интервью "Советскому спорту" сказала что фигуристы завершают спортивную карьеру: "Для Наташи с Сашей это, скорее всего, будет прощальное выступление в профессиональном спорте".
Призер Олимпиады, чемпионатов Европы и мира Напомним, что уроженка Таллинна Забияко долгое время выступала за Эстонию. В 2013 году она с российским фигуристом Александром Забоевым завоевала пропуск на Олимпиаду-2014. Однако из-за отсутствия эстонского гражданства у партнера в Сочи они не выступали.
По окончании олимпийского сезона Забияко приняла предложение российской стороны и перебралась в Москву. Вместе с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпиады-2018, завоевала бронзовые медали чемпионатов Европы и мира.
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Скандал раздувается всё больше: Драчёв высказался о Логинове
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Карьера невероятной Ирины Волк, ставшей генералом в 42 года