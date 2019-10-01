Фигуристка Наталья Забияко вынуждена прервать выступления

"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность. По этой причине фигуристы не выступят на этапах серии "Гран-при", — отмечается в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что пара должна была выступить на первом этапе "Гран-при в США (18-20 октября) и на третьем этапе во Франции (1-3 ноября).

Экс-фигуристка сборной Эстонии Забияко выступает паре с Энбертом с 2015 года. На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане этот дуэт завоевал серебро в командном турнире.