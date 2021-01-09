Фаворит "Тур де Ски" снялась с гонки из-за травмы в гостиничном номере

21-летняя лыжница пыталась подтянуться в проеме, но дверной косяк оторвался – Карлссон упала и получила травму.

Скандинавка отказалась от выступления в многодневке, так как не хочет рисковать перед чемпионатом мира, который будет принимать в феврале германский Оберстдорф.