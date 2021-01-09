09.01.2021, 15:35
Фаворит "Тур де Ски" снялась с гонки из-за травмы в гостиничном номере
Шведская лыжница Фрида Карлссон, занимавшая третье место в общем зачете многодневки "Тур де Ски", не вышла на старт предпоследнего этапа из-за травмы, полученной в гостиничном номере.
21-летняя лыжница пыталась подтянуться в проеме, но дверной косяк оторвался – Карлссон упала и получила травму.
Скандинавка отказалась от выступления в многодневке, так как не хочет рисковать перед чемпионатом мира, который будет принимать в феврале германский Оберстдорф.
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