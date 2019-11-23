Фантастика! Российские фигуристки-подростки выиграли все этапы "Гран-при"

В нынешнем розыгрыше "Гран-при" три молодые россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, только первый сезон выступающие на взрослом уровне, выиграли все 6 этапов "Гран-при". Впечатляющее достижение!

Что делать Загитовой, Медведевой и Туктамышевой?

Окончательный состав сборной России на январский чемпионат Европы определится в конце декабря по итогам национального первенства. Если не произойдет форс-мажора, то в него войдут три вчерашние юниорки из группы Этери Тутберидзе.

Бывшие лидеры сборной России Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева проигрывали молодым спортсменкам на этапах "Гран-при" по 20-30 баллов. Для сравнения: Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 у Медведевой с преимуществом лишь в 1,31 балла.

Что теперь делать вчерашним лидерам? Олимпийских стартов у них, похоже, больше не будет. Фигуристки с четверными прыжками (им по 15-16 лет) побеждают титулованных спортсменок за явным преимуществом.

Продержатся ли до Олимпиады

Другой вопрос. Сумеют ли Щербакова, Трусова и Косторная сохранить свой уровень катания до Олимпиады-2022 или их снесет новая волна талантливых фигуристок?

Напомним, что чемпионка Европы Юлия Липницкая на высшем уровне откаталась только один год. Победительница Олимпиады-2014 Аделина Сотникова - два сезона, столько же продержались в топах Елена Радионова и Анна Погорилая.

20-летняя Медведева на их фоне выглядит аксакалом - она попадала на пьедестал почета топ-турниров четыре года подряд.