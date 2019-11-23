Фантастика! Российские фигуристки-подростки выиграли все этапы "Гран-при"

В Японии завершился заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию. В женском одиночном катании победила россиянка Алена Косторная - 240,00. Ближайшая конкурентка Рика Кихира (Япония) проиграла ей 8 баллов, а олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия) отстала на 22 балла.
В нынешнем розыгрыше "Гран-при" три молодые россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, только первый сезон выступающие на взрослом уровне, выиграли все 6 этапов "Гран-при". Впечатляющее достижение!
Что делать Загитовой, Медведевой и Туктамышевой?
Окончательный состав сборной России на январский чемпионат Европы определится в конце декабря по итогам национального первенства. Если не произойдет форс-мажора, то в него войдут три вчерашние юниорки из группы Этери Тутберидзе.
Бывшие лидеры сборной России Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева проигрывали молодым спортсменкам на этапах "Гран-при" по 20-30 баллов. Для сравнения: Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 у Медведевой с преимуществом лишь в 1,31 балла.
Что теперь делать вчерашним лидерам? Олимпийских стартов у них, похоже, больше не будет. Фигуристки с четверными прыжками (им по 15-16 лет) побеждают титулованных спортсменок за явным преимуществом.
Продержатся ли до Олимпиады
Другой вопрос. Сумеют ли Щербакова, Трусова и Косторная сохранить свой уровень катания до Олимпиады-2022 или их снесет новая волна талантливых фигуристок?
Напомним, что чемпионка Европы Юлия Липницкая на высшем уровне откаталась только один год. Победительница Олимпиады-2014 Аделина Сотникова - два сезона, столько же продержались в топах Елена Радионова и Анна Погорилая.
20-летняя Медведева на их фоне выглядит аксакалом - она попадала на пьедестал почета топ-турниров четыре года подряд.
Четыре россиянки в финале
В финале "Гран-при" (он пройдет в начале декабря в Италии) выступят четыре подопечные Тутберидзе - Щербакова, Трусова, Косторная и Загитова. Первая очная встреча всех лидеров сезона обещает быть очень интересной.
Конкуренцию россиянкам попытаются составить прошлогодняя победительница финала "Гран-при" японка Кихира и американка Брэди Теннелл.
6-й этап "Гран-при" (Япония)
1. Алена Косторная (Россия) – 240,00
2. Рика Кихира (Япония) – 231,84
3. Алина Загитова (Россия) – 217,99
4. Юхана Йокои (Япония) – 189,54
5. Мако Ямашита (Япония) – 189,25
6. Софья Самодурова (Россия) – 183,27
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