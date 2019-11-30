Фантастика! Эстонские биатлонисты в пятерке лучших команд мира

Залогом удачного выступления наших биатлонистов стала хорошая стрельба. На восьми огневых рубежах они лишь один раз забежали на штрафной круг.

Победителям эстафеты шведам - за них выступали олимпийские чемпионы Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон - эстонский дуэт проиграл минуту. Второй финишировала Германия. На третьем месте Норвегия.

Крайне неудачно выступили в первой гонке сезона российские биатлонисты. Тамара Воронина и Матвей Елисеев не лучшим образом стреляли, заняв с пятью штрафными кругами лишь 12-е место.

Кубок мира - сингл-микст

1. Швеция (Ханна Оберг/Себастьян Самуэльссон) – 36.42,1 (2+11)

2. Германия (Франциска Пройс/Эрик Лессер) – 18,1 (1+9)

3. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн/Ветле Кристиансен – 40,4 (1+16)

4. Украина (Анастасия Меркушина/Артем Тищенко) – 56,9 (3+6)

5. Эстония (Регина Оя/Рене Захкна) – 1.01,6 (1+8)

6. США (Сьюзан Данкли/Шон Доэрти) – 1.17,0 (1+16)

7. Франция (Жюлия Симон/Симон Дестье) – 1.19,5 (1+15)

8. Италия (Федерика Санфилиппо/Томас Бормолини) – 1.51,7 (3+13)

К сожалению, в большой смешанной эстафете сборная Эстонии (Грете Гайм, Йоханна Талихярм, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер) не сумела финишировать. Наши биатлонисты были сняты с гонки из-за отставания от лидеров на круг. Подвела стрельба - 2 штрафных круга и 15 неточных выстрелов.

Победителями эстафеты стали итальянцы, опередившие Норвегию, Швецию и Россию.

Программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжат 1 декабря спринтерские гонки.