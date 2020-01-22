Фантастика! Александр Селевко в ТОП-10 после короткой программы

18-летний Селевко занял в короткой программе 9-е место среди 35 участников. Так высоко в мужском одиночном катании никто из эстонских фигуристов на титульных топ-турнирах еще никогда не забирался. Свой личный рекорд, установленный в начале декабря, Селевко перекрыл на балл с лишним.

Положительных эмоций больше

"Результат мог быть и повыше, - отметила в разговоре с Delfi тренер фигуриста Ирина Кононова. - Не совсем получился во второй части программы каскад. К тому же с помаркой была исполнена в конце выступления дорожка шагов, но в целом Александр со своей программой справился - положительных эмоций у нас гораздо больше".

Лучший результат в короткой программе показал 29-летний чешский фигурист Михал Бржезина (89,77), который на 1,32 балла опережает 20-летнего россиянина Дмитрия Алиева. Плотность результатов в турнире одиночников очень высока, поэтому после произвольной программы в судейском протоколе наверняка произойдут существенные изменения.

Борьба за ТОП-10

Если Селевко по итогам произвольной программы сохранит место в первой десятке, то на следующий чемпионат Европы Эстония может заявить двух участников.

"Александр знает об этом. Но о каких-то конкретных местах сейчас не время думать. Главная задача в произвольной программе - чистый прокат. Будет хорошее выступление - будет и результат", - добавила Кононова.

В произвольной программе - ее фигуристы будут выполнять в Граце 23 января - Селевкор выйдет на лед в предпоследней разминке.

Чемпионат Европы (мужчины - короткая программа)

1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45

3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77