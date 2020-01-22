Фантастика! Александр Селевко в ТОП-10 после короткой программы

В австрийском Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Удачно начал турнир чемпион Эстонии Александр Селевко. При не самом лучшем прокате он установил личный рекорд и пробился в произвольную программу - 77,45.
18-летний Селевко занял в короткой программе 9-е место среди 35 участников. Так высоко в мужском одиночном катании никто из эстонских фигуристов на титульных топ-турнирах еще никогда не забирался. Свой личный рекорд, установленный в начале декабря, Селевко перекрыл на балл с лишним.
Положительных эмоций больше
"Результат мог быть и повыше, - отметила в разговоре с Delfi тренер фигуриста Ирина Кононова. - Не совсем получился во второй части программы каскад. К тому же с помаркой была исполнена в конце выступления дорожка шагов, но в целом Александр со своей программой справился - положительных эмоций у нас гораздо больше".
Лучший результат в короткой программе показал 29-летний чешский фигурист Михал Бржезина (89,77), который на 1,32 балла опережает 20-летнего россиянина Дмитрия Алиева. Плотность результатов в турнире одиночников очень высока, поэтому после произвольной программы в судейском протоколе наверняка произойдут существенные изменения.
Борьба за ТОП-10
Если Селевко по итогам произвольной программы сохранит место в первой десятке, то на следующий чемпионат Европы Эстония может заявить двух участников.
"Александр знает об этом. Но о каких-то конкретных местах сейчас не время думать. Главная задача в произвольной программе - чистый прокат. Будет хорошее выступление - будет и результат", - добавила Кононова.
В произвольной программе - ее фигуристы будут выполнять в Граце 23 января - Селевкор выйдет на лед в предпоследней разминке.
Чемпионат Европы (мужчины - короткая программа)
1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45
3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77
5. Денис Васильев (Латвия) – 80,44
6. Поль Фентц (Германия) – 80,41
7. Маттео Риццо (Италия) – 79,07
8. Алексей Быченко (Израиль) – 78,27
9. Александр Селевко (Эстония) – 77,45
10. Габриэле Франгипани (Италия) – 76,91
11. Даниэль Грассль (Италия) – 76,61
12. Марк Городницкий (Израиль) – 76,20
Чемпионат Европы по фигурному катанию
22 января (среда)
12:30 Мужчины (короткая программа)
20:15 Пары (короткая программа)
23 января (четверг)
13:00 Танцы на льду (ритм-танец)
19:30 Мужчины (произвольная программа)
24 января (пятница)
12:30 Женщины (короткая программа)
20:00 Пары (произвольная программа)
25 января (суббота)
14:25 Танцы на льду (произвольный танец)
19:30 Женщины (произвольная программа)
Леонова считает, что судьи придрались к Алиеву
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Чем отмыть жир с кухонной мебели