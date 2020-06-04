Эстонскому лыжнику предъявили уголовное обвинение в Австрии

Эстонскому лыжнику Андреасу Веэрпалу, задержанному на прошлогоднем чемпионате мира в Зеефельде за использование кровяного допинга, предъявлено в Австрии уголовное обвинение.
Представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр подтвердил ERR Sport, что Веэрпалу предъявлено обвинение в спортивном мошенничестве.
Ранее такое же обвинение было выдвинуто в Австрии против другого эстонского лыжника Карела Таммъярва.
Как Веэрпалу, так и Таммъярв, помимо кровяного допинга, употребляли также запрещенный гормон роста. Контактные данные немецкого спортивного врача Марка Шмидта эстонским лыжникам передал известный тренер Мати Алавер.
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