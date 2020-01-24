Эстонский судья был пьян на турнире фигуристов. Ему дали 2 года

Перед началом турнира Сальников явился на собрание судей "совершенно пьяным и не смог подтвердить свое присутствие во время переклички".

Судья был пьян и упал

"В самом начале собрания он уснул, почти облокотившись на сидящую рядом с ним судью, которой пришлось отодвинуть свое кресло от него. В конце встречи он все еще был настолько пьян, что едва мог встать со стула. Затем он упал и нуждался в поддержке, чтобы добраться до автобуса, который отвозит судей в гостиницу", - говорится в пояснении на официальном сайте ИСУ.

На юниорском этапе "Гран-при" Сальников судил соревнования одиночников. В свободный от судейства день он решил продолжить банкет, заказывая в ресторане катка один алкогольный напиток за другим.

Нарушил судейскую этику

Владелец заведения был удивлен поведением судьи и вынужден был обратиться в оргкомитет соревнований. Для доставки Сальникова в гостиницу, пришлось заказывать такси.

Эстонский арбитр нарушил Кодекс судейской этики ИСУ и отстранен от судейства на два года. К тому же он должен оплатит все расходы, связанные с рассмотрением его дела Дисциплинарной комиссией ИСУ.

Подмоченная репутация

Сальников - известная в эстонском фигурном катании личность. В молодости он становился победителем юниорского чемпионата СССР в танцах на льду, многократно выигрывал чемпионат Эстонии.

По окончании спортивной карьеры занялся судейством. Сальников неоднократно обслуживал чемпионаты Европы и мира по фигурному катанию.