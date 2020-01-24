24.01.2020, 02:45

Эстонский судья был пьян на турнире фигуристов. Ему дали 2 года


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ISU
ISUFoto: Jonathan Nackstrand, AFP

Международный союз конькобежцев (ИСУ) дисквалифицировал на два года эстонского арбитра по фигурному катанию Николая Сальникова. Поводом для вынесения такого наказания стало алкогольное состояние судьи на юниорском этапе "Гран-при" по фигурному катанию, который проходил 2-5 октября в итальянском городке Энья.

Перед началом турнира Сальников явился на собрание судей "совершенно пьяным и не смог подтвердить свое присутствие во время переклички".

Судья был пьян и упал
"В самом начале собрания он уснул, почти облокотившись на сидящую рядом с ним судью, которой пришлось отодвинуть свое кресло от него. В конце встречи он все еще был настолько пьян, что едва мог встать со стула. Затем он упал и нуждался в поддержке, чтобы добраться до автобуса, который отвозит судей в гостиницу", - говорится в пояснении на официальном сайте ИСУ.

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На юниорском этапе "Гран-при" Сальников судил соревнования одиночников. В свободный от судейства день он решил продолжить банкет, заказывая в ресторане катка один алкогольный напиток за другим.

Нарушил судейскую этику
Владелец заведения был удивлен поведением судьи и вынужден был обратиться в оргкомитет соревнований. Для доставки Сальникова в гостиницу, пришлось заказывать такси.

Эстонский арбитр нарушил Кодекс судейской этики ИСУ и отстранен от судейства на два года. К тому же он должен оплатит все расходы, связанные с рассмотрением его дела Дисциплинарной комиссией ИСУ.

Подмоченная репутация
Сальников - известная в эстонском фигурном катании личность. В молодости он становился победителем юниорского чемпионата СССР в танцах на льду, многократно выигрывал чемпионат Эстонии.

По окончании спортивной карьеры занялся судейством. Сальников неоднократно обслуживал чемпионаты Европы и мира по фигурному катанию.

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