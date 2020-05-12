Эстонский специалист получил престижную работу в Швейцарии

35-летний эстонец Кейн Эйнасте утвержден главным тренером мужской сборной Швейцарии по лыжным гонкам.
В минувшем сезоне уроженец Валгамаа тренировал швейцарских спринтеров. "В моей зоне ответственности теперь мужская сборная Швейцарии. В ней 6 спортсменов, - так пояснил Эйнасте свое новое назначение в интервью ERR. - Наша цель - олимпийская медаль в эстафете".
Наставник швейцарских лыжников принимал участие в зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Там Эйнасте занял 59-е место в спринте.
Эйнасте стал вторым тренером из Эстонии, возглавившим национальную команду в Швейцарии. В 2018 году долгосрочный контракт со Швейцарским союзом дзюдо подписал Алексей Будылин.
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