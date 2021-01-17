Эстонский скороход в ТОП-10 на чемпионате Европы

В первый день чемпионата Европы Лийв повторил на дистанции 500 метров свой же рекорд Эстонии, установленный год назад в Калгари - 35,23. С этим результатом уроженец Йыгева занял 10-е место среди 20 участников. Во второй день турнира эстонский скороход показал 6-й результат на дистанции 1000 метров - 1.09,45.

Чемпионом Европы в спринтерском многоборье стал Томас Крол (Нидерланды) - 137,955. Серебро завоевал его соотечественник Хейн Оттерспер (+1,38). Бронзовая медаль вручена немцу Йоэлю Дуфтеру (+1,63). Лийв проиграл победителю в сумме многоборья 5,85 секунды. Лучший из россиян Виктор Лобас занял 12-е место (+8,53).

Сильнейшая эстонская конькобежка Саския Алусалу, занявшая 4-е место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в масс-старте, отказалась от выступления на чемпионате Европы в классическом многоборье по личным причинам и досрочно завершила сезон.