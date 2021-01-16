Эстонский скороход повторил на чемпионате Европы национальный рекорд

В нидерландском Херенвене стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту. Выступающий в спринтерском многоборье эстонский скороход Мартен Лийв повторил на дистанции 500 метров свой же национальный рекорд, установленный в феврале прошлого года в Канаде - 35,23.
С этим результатом Лийв занял 10-е место среди 20 участников. Лучший результат показал россиянин Виктор Муштаков - 34,69.
На дистанции 1000 метров Лийв показал 14-й результат. После первого дня лидирует в спринтерском многоборье Томас Крол (Нидерланды) - 68.645. Эстонский скороход занимает 10-е место - 70.225.
17 января конькобежцы повторно выйдут на старт спринтерских дистанций 500 и 1000 метров.
Сильнейшая эстонская конькобежка Саския Алусалу, занявшая 4-е место на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отказалась от выступления на чемпионате Европы по личным причинам и досрочно завершила сезон.
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