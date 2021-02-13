Эстонский скороход Мартен Лийв в ТОП-5 на чемпионате мира!

Чемпионом мира на этой дистанции стал Кай Вербий (Нидерланды) - 1.08,052. Серебро у россиянина Павла Кулижникова (+0,26). Бронза вручена канадцу Лорану Дюбрею (+0,51).

Выше Лийва в итоговом протоколе стоит еще чемпион Олимпиады-2018 в Пхенчхане на дистанции 500 метров Ховард Лоренцен (+0,65) - с норвежцем эстонский скороход бежал в одном забеге. Лийв проиграл победителю 0,87 секунды.

"Отличный результат - больше не могу ничего сказать, - приводит Delfi Sport слова 24-летнего Лийва. - Не думал, что займу такое высокое место. Надеялся попасть в первую десятку, но пятое место...Такого сильного соперника в забеге, как Лоренцен, у меня раньше никогда не было - это тоже сыграло свою роль в высоком результате. Пытался выжать из себя максимум".

Превосходное выступление на чемпионате мира существенно отразится на материальном благосостоянии Лийва. Теперь конькобежец будет получать ежемесячно зарплату 1600 евро (брутто) и тренировочное пособие в размере 1400 евро в месяц.