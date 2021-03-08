08.03.2021, 18:13

Эстонский сервисмен сборной России Урмас Вяльбе: нужно было Большунову первое место дать, а Клэбо второе

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Нина Брянцева
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Йоханнес Клэбо идет извиняться перед Александром Большуновым
Йоханнес Клэбо идет извиняться перед Александром БольшуновымФото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency

Бывший эстонский лыжник Урмас Вяльбе, отвечающий за подготовку лыж в сборной России прокомментировал скандал с Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо на финише 50-километровой дистанции, а заодно поделился впечатлениями от фильма ”Белый снег”, посвященного его бывшей жене — российской лыжнице Елене Вяльбе.

Большунов против Клэбо на финише 50-километровой гонки. Кто прав? Кто виноват?
 Это только мое мнение, но Клэбо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему он так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более. Но то, что произошло потом — это для всех не нормальная ситуация. Я давно лыжным спортом занимаюсь, но такого решения спортсмена ни разу не видел.

А в целом решение дисквалифицировать было правильным, как вы считаете?
Наверное, нет. Нужно было Большунову первое место дать, Клэбо — второе и тому, кто шел за ними — третье. Это то, как бы я хотел. Клэбо помешал, это ясно и это — нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно.

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Большунов — настоящий король лыж?
Ну конечно. Он все дистанции бегал, и конечно очень хотелось бы, чтобы они честно финишировали, не мешали друг другу. Я, если честно, не знаю, кто из них бы выиграл. Клэбо всегда очень сильно финиширует — не важно, коньком или классикой. Но это было 50 км, и я думаю, очень большие шансы были у Сан Саныча (Большунова — прим. RusDelfi), там уже палками отталкиваться не так просто, как после 15 км дистанции. Так что очень жалко, что мы не увидели такую честную и чистую борьбу.

Насколько на этом чемпионате мира сервис-бригада повлияла на результат? Можете поделиться ошибками или наоборот похвастаться отличной работой?
Я думаю, что ошибок точно не было. Если у спортсмена хорошие лыжи, но он оказался десятым, это никого не волнует. Он должен быть первым и очень хорошо выступать, тогда мы можем сказать, что сервис-бригада хорошо или нормально работала. Мое мнение — каждый раз, когда Большунов соревновался, у него были лыжи лучше, чем у других. Конечно, он умеет хорошо спускаться, это — очень важно. Со стороны на спуске может показаться: ”ой-ой-ой, как у него лыжи едут”, но очень важно, чтобы человек сам умел это делать. Большунов — умеет. А в целом — у женской сборной можно было, наверное, меньше мазать. Так что, наверное, были такие моменты, когда можно было лучше. Но там тоже нужно смотреть, как они спускались — боялись или нет. В общем, если давать оценку — мы поработали хорошо.

Россияне на чемпионате мира завоевывали медали, эстонские лыжники почти не попадали в поле зрения телекамеры. Вам не обидно?
Конечно, я болею за эстонцев. Но что делать, если в Эстонии сейчас нет такого количества талантов, не такого уровня сервис и наставники. Но у нас есть хорошие места, чтобы тренироваться, в Финляндии снег есть, так что я вообще не вижу проблемы, чтобы себя показать. Нам не надо, чтобы кто-то медаль завоевал, надо, чтоб кто-нибудь хотя бы в десятку -двадцатку попал. Один, хотя бы. Но пока нету и такого. Но может быть, будут: знаю молодых девочек, которые очень усердно спортом занимаются, так что, надеемся на них.

Урмас Вяльбе (справа) и Ээро Бергманн в форме сборной России Foto: Rauno Volmar

Эстонскую команду выкосил допинговый скандал. Сумеет ли она вернуться хотя бы на свои прошлые позиции?
Обязательно. Надо найти людей, у нас маленькие дети соревнуются — правда, отменили соревнования в конце сезона. А так, у нас много детей, которые просто хотят бегать на лыжах, соревноваться. Просто у нас народ маленький, тяжело найти таланты.

Когда вы были на чемпионате мира, в России вышла премьера фильма про Елену Вяльбе ”Белый снег”. Удалось ли вам его посмотреть?
Да, я посмотрел этот фильм сразу. Скажу — нормально. Можно было побольше некоторых моментов вставить — например, показать, как все-таки первые золотые медали получали. А то, кубок подняли — и все. Можно было бы еще первый чемпионат мира показать. Но создатели сказали, что они все равно урезали каие-то сцены, иначе можно было бы три серии сделать. Но в общем — мне понравилось.

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