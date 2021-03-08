Эстонский сервисмен сборной России Урмас Вяльбе: нужно было Большунову первое место дать, а Клэбо второе

Большунов против Клэбо на финише 50-километровой гонки. Кто прав? Кто виноват? Это только мое мнение, но Клэбо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему он так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более. Но то, что произошло потом — это для всех не нормальная ситуация. Я давно лыжным спортом занимаюсь, но такого решения спортсмена ни разу не видел.
А в целом решение дисквалифицировать было правильным, как вы считаете? Наверное, нет. Нужно было Большунову первое место дать, Клэбо — второе и тому, кто шел за ними — третье. Это то, как бы я хотел. Клэбо помешал, это ясно и это — нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно.
Большунов — настоящий король лыж? Ну конечно. Он все дистанции бегал, и конечно очень хотелось бы, чтобы они честно финишировали, не мешали друг другу. Я, если честно, не знаю, кто из них бы выиграл. Клэбо всегда очень сильно финиширует — не важно, коньком или классикой. Но это было 50 км, и я думаю, очень большие шансы были у Сан Саныча (Большунова — прим. RusDelfi), там уже палками отталкиваться не так просто, как после 15 км дистанции. Так что очень жалко, что мы не увидели такую честную и чистую борьбу.
Насколько на этом чемпионате мира сервис-бригада повлияла на результат? Можете поделиться ошибками или наоборот похвастаться отличной работой? Я думаю, что ошибок точно не было. Если у спортсмена хорошие лыжи, но он оказался десятым, это никого не волнует. Он должен быть первым и очень хорошо выступать, тогда мы можем сказать, что сервис-бригада хорошо или нормально работала. Мое мнение — каждый раз, когда Большунов соревновался, у него были лыжи лучше, чем у других. Конечно, он умеет хорошо спускаться, это — очень важно. Со стороны на спуске может показаться: ”ой-ой-ой, как у него лыжи едут”, но очень важно, чтобы человек сам умел это делать. Большунов — умеет. А в целом — у женской сборной можно было, наверное, меньше мазать. Так что, наверное, были такие моменты, когда можно было лучше. Но там тоже нужно смотреть, как они спускались — боялись или нет. В общем, если давать оценку — мы поработали хорошо.
Россияне на чемпионате мира завоевывали медали, эстонские лыжники почти не попадали в поле зрения телекамеры. Вам не обидно? Конечно, я болею за эстонцев. Но что делать, если в Эстонии сейчас нет такого количества талантов, не такого уровня сервис и наставники. Но у нас есть хорошие места, чтобы тренироваться, в Финляндии снег есть, так что я вообще не вижу проблемы, чтобы себя показать. Нам не надо, чтобы кто-то медаль завоевал, надо, чтоб кто-нибудь хотя бы в десятку -двадцатку попал. Один, хотя бы. Но пока нету и такого. Но может быть, будут: знаю молодых девочек, которые очень усердно спортом занимаются, так что, надеемся на них.
Эстонскую команду выкосил допинговый скандал. Сумеет ли она вернуться хотя бы на свои прошлые позиции? Обязательно. Надо найти людей, у нас маленькие дети соревнуются — правда, отменили соревнования в конце сезона. А так, у нас много детей, которые просто хотят бегать на лыжах, соревноваться. Просто у нас народ маленький, тяжело найти таланты.
Когда вы были на чемпионате мира, в России вышла премьера фильма про Елену Вяльбе ”Белый снег”. Удалось ли вам его посмотреть? Да, я посмотрел этот фильм сразу. Скажу — нормально. Можно было побольше некоторых моментов вставить — например, показать, как все-таки первые золотые медали получали. А то, кубок подняли — и все. Можно было бы еще первый чемпионат мира показать. Но создатели сказали, что они все равно урезали каие-то сцены, иначе можно было бы три серии сделать. Но в общем — мне понравилось.
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