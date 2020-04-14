Эстонский олимпиец завершил спортивную карьеру в 26 лет
Эстонский прыгун с трамплина на лыжах Мартти Нымме решил завершить спортивную карьеру.
Эстонский прыгун с трамплина на лыжах Мартти Нымме решил завершить спортивную карьеру.
В предыдущем сезоне Нымме приступил к учебе и начал работать, поэтому на спорт у него оставалось меньше времени. В январе он почувствовал, что у него пропало желание стать одним из лучших на трамплине и решил в 26 лет завершить карьеру.
Нымме участвовал в Олимпиаде-2018 года в корейском Пхенчхане. На среднем трамплине он занял 48-е место среди 57 участников, на большом трамплине он показал 43-й результат.
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