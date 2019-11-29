Эстонский лыжник пробился в четвертьфинал с хорошим результатом

После допинг-скандала с эстонскими лыжниками на чемпионате мира в австрийском Зеефельде было много разговоров о дальнейшем существовании сборной Эстонии.

Мрачные прогнозы не оправдались

Пессимисты утверждали, что в этом сезоне ни один эстонский лыжник не выйдет на старт этапов Кубка мира. К счастью, мрачные прогнозы не подтвердились.

В середине ноября в Финляндии прошли квалификационные старты, по итогам которых право выступления на этапах Кубка мира завоевали три эстонских лыжника - Марко Кильп, Хенри Роос и Мартин Химма.

Кильп выступит в четвертьфинале

На старт спринта в финской Руке вышли 105 лыжников. Лучшее время в квалификации показал норвежец Йоханне Клэбо. Лучшим из эстонцев на дистанции 1,4 км стал Кильп, показавший 9-е время - 2:43,4. Лидеру он проиграл свыше пяти секунд.

В четвертьфинале, который начнется в 13:55, выступят 30 гонщиков. В полуфинал пробьются 12 лучших.