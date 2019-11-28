Эстонский лыжник неудачно дебютировал в биатлоне: 3 точных выстрела из 10

В норвежском Шушене состоялась первая гонка Кубка ИБУ по биатлону. Лучшим из эстонских биатлонистов в спринте на 10 км стал стал бывший лыжник Райдо Рянкель, занявший 44-е место среди 115 участников.
29-летний Рянкель проиграл победителю гонки Лукасу Фратцшеру (Германия) свыше трех минут. На лыжне участник двух Олимпиад показал 25-й результат, но уроженец Раквере неудачно стрелял - 7 неточных выстрелов.
Если на первом рубеже Рянкель промахнулся только 2 раза, то на второй стрельбе из положения стоя он ни разу не попал в цель и вынужден был пробежать 5 штрафных кругов.
В женском спринте на 7,5 км победила норвежка Каролине Эрдал. Лучшая эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм промахнулась на стрельбище 6 раз и заняла 17-е место среди 89 участниц (2+4; +1.29,5).
Кубок ИБУ, который стартовал в Шушене, вторая по значимости серия в биатлоне после Кубка мира.
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