Эстонский лыжник неудачно дебютировал в биатлоне: 3 точных выстрела из 10

29-летний Рянкель проиграл победителю гонки Лукасу Фратцшеру (Германия) свыше трех минут. На лыжне участник двух Олимпиад показал 25-й результат, но уроженец Раквере неудачно стрелял - 7 неточных выстрелов.

Если на первом рубеже Рянкель промахнулся только 2 раза, то на второй стрельбе из положения стоя он ни разу не попал в цель и вынужден был пробежать 5 штрафных кругов.

В женском спринте на 7,5 км победила норвежка Каролине Эрдал. Лучшая эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм промахнулась на стрельбище 6 раз и заняла 17-е место среди 89 участниц (2+4; +1.29,5).

Кубок ИБУ, который стартовал в Шушене, вторая по значимости серия в биатлоне после Кубка мира.